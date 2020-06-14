أطهر والتقييم المناسب ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لن نتحدث عن الاخبار التي أشارت الي ان أطهر الطاهر طالب الكاردينال بدفع رقم مالي معين نظير التجديد في كشوفات الهلال ..

• لكن من حق أي لاعب تقييم نفسه بالصورة التي يرى أنها تناسب مجهوده وإمكانياته مع الفريق ..

• واذا كان مجلس الادارة يرى أحقية اللاعب بذلك التقييم .. يجب عدم التردد في هذا القرار ودفع الاموال التي يستحقها اللاعب ..

• كما أن هناك نوعية من اللاعبين تستحق ان يأتي التقييم المناسب من جانب مجلس الادارة .. نظير ما قدمه اللاعب من مستوى مميز .. وظل يساهم في إنتصارات الفريق في مختلف المنافسات ..

• شخصياً أرى ان أطهر الطاهر من هذه النوعية .. لاعب في قامة الازرق .. ظل يسحب البساط من زملائه طيلة الفترة الماضية وكان نجما فوق العادة .. وساهم في معظم الانتصارات الداخلية والخارجية التي حققها الهلال ..

• يكفي العروض الخارجية التي إنهالت عليه .. من أندية لها وزن ثقيل في خارطة الكرة الأفريقية والعربية ..

• ولا نستبعد احتراف أطهر الطاهر في أحد الأندية الخارجية اذا حالفه التوفيق في ذلك ..

• وبعيدا عن العرض المالي المناسب .. سواء داخليا أو خارجيا يعتبر الاحتراف الخارجي أفضل للاعب .. خاصة وأن أطهر قابل للتطور على المستوى الفني بعد ان تابعنا كيف تطور هذا اللاعب سريعا .. وأصبح نسخة مختلفة تماما عن أطهر الموسم الماضي ..

• تجربة الاحتراف سوف تقدم الكثير للاعب .. وسيكتسب ثقة كبيرة في نفسه الي جانب خبرات جديدة ..

• لكن هناك مشكلة كبيرة ظلت تواجه اللاعب السوداني .. حيث يفضل البقاء في القمة حتى في حال تلقي عرض احتراف ضخم .. ولا أظن ان الامر لا يخرج من الخوف من فشل تجربة الاحتراف مع فقدان موقعه في تشكيلة فريقه الاساسي ..

• اذا ترك نجومنا الخوف سوف تصبح هناك نسبة كبيرة من اللاعبين السودانيين الذين سيلعبوا في الخارجي .. وستعود تلك التجارب الاحترافية بالعديد من الايجابيات للكرة السودانية .. ويمكن لها ان تنافس منتخباتها في الوصول لنهائيات كأس العالم .. ومعظم المنتخبات التي ظلت تتواجد بإستمرار في بطولات كأس العالم لعب الاحتراف دورا كبيرا في ذلك ..

• هذه الجزئية عن احتراف اللاعب السودان تستحق العديد من المقالات من أجل توضيح فوائد الاحتراف للكرة السودانية .. وسوف نتحدث عن ذلك لاحقاً بإذن الله ..

• بعيدا عن شأن الكرة السودانية .. عادت الحياة الي طبيعتها في بعض الملاعب الأوروبية .. والصحيح هو جزء من طبيعتها بعد أن أقيمت المباريات دون جمهور خوفا من انتشار جائحة كورونا .. حيث يعتبر الجمهور هو ملح المباريات .. وبتواجده على المدرجات تشعر بالاثارة داخل الملعب ..

• بالأمس تابعتُ جزء من مباراة برشلونة وريال مايوركا .. ونجح الاول في التغلب على خصمه برباعية نظيفة .. والمتابع لمجريات المباراة يشعر ان التوقف لفترة طويلة عن ممارسة النشاط الرياضي أثر كثيرا على حركة اللاعبين ..

• نأمل ان تعود الحياة أيضا الي ملاعبنا .. خاصة بعد ان قامت اللجنة التي تتابع الوضع الصحي في البلاد بمنح الاتحاد السوداني الضوء الاخضر بالعودة الي استئناف النشاط لكن مع الإلتزام بتنفيذ التعليمات الصحية المشددة ..

• نأمل في ذلك كثيرا ..

((صمت اخير)) ..

• أكيد بكرة أجمل وأحلى ..