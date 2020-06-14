تعرض المدير المالي لمشروع الراجحي الزراعي للضرب والتعذيب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض المدير المالي لمشروع الراجحي الزراعي بالولاية الشمالية الاستاذ عصام حمد الي تعذيب وضرب علي يد فريق من مباحث شرطة الولاية بعد ان تم اتهامه بعطلة عيد الفطر المبارك بكسر خزينة المشروع واختلاس مبالغ مالية منها ، ورغم انكار المدير المالي للإتهام المنسوب اليه إلا أن أفراد قسم شرطة الغابة الذي زج به انتهجوا ضده اقسي أنواع التعذيب والضرب الي ان تمكنوا من اتنزاع اعتراف قضائي منه بالإكراه ، وأفاد مصدر مقرب من المدير المالي ان مندوب الراجحي حضر مع فريق من المباحث والشرطة وتم إلقاء القبض على الأستاذ عصام حمد الذي تعرض الي تعذيب لمدة عشرة أيام متواصلة دون رحمه ليتزع منه الإعتراف بجرم السرقة والاختلاس ، وذكر ذات المصدر بأن الإتهام الذي وجه الي المدير عار من الصحة وانه فعل مدبر له فالخزنه التي وجدت مكسورة كانت تحت مسؤوليته المباشرة فكان له ان يقوم بالاختلاس دون أن يكون هناك فعل يبين كسر الخزنه وفي ذات السياق طالب محامي الأستاذ عصام حمد من المجلس السيادي ومجلس الوزراء حسم عدم الانضباط والتراخي للاجهزة العدلية والشرطية بالولاية الشمالية.