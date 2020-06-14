عودة وردة عودة الحياة للهلال.. بقلم معاوية عيسى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* منذ أن غادر النجوم السوبر استار كشف للهلال بقرارات إدارية مجحفة غابت المتعة والجمال والإبداع في كرة القدم

* ومن بين هؤلاء المظاليم الذين شطبوا ظلما واجحافا وهو في قمة مجده وعطائه ونضجه الكروي مهند الطاهر

* مهند لاعب مهول وصاحب إمكانيات فنية عالية كان يمثل رمانة وسط الفريق بمهاراته ويساريته التي مزق بها شباك أعظم الحراس في إفريقيا

* وردة قدم درسا في الوفاء للهلال عند ما رفض عرض المريخ الذي يسيل له اللعاب بعد أن تم الاستغناء عنه من الهلال وفضل أن يتجه إلي هلال الأبيض

* لاعب بكل هذا الوفاء والعطاء والإمكانيات والتضحيات يجب ان يعود ويختم مسيرته بالهلال العظيم وهو ما زال قادرا علي العطاء لعدة سنوات قادمة

* ومن هنا لا بد أن نشيد بابن للهلال البار ورئيس تنظيم فجر الغد محمد عثمان كوارتي الذي أعلن تكفله بقيمة العقد

* وكوارتي شاب صادق الوعد اذا قال فعل وعلاقته بجميع لاعبي الهلال علاقة مميزة ووطيدة ولن تستغرق المفاوضات مع مهند دقائق معدودة

* ننتظر قرار شجاع وخطوة من رئيس للهلال للاستجابة إلي نبض الشارع الهلالي

* قرار عودة مهند ستعيد الثقة المفقودة بين جماهير الهلال والكاردينال لان معظم الاعبين الذين تم تسجيلهم في السنوات الأخيرة لم يكونوا في مستوي مهند وهيثم وغيرهم ما عدا عبد الرؤوف الذي أثبت انه مكسب كبير ولاعب مهول

* عودة مهند ليس بمكسب فني فقط للفريق وإنما ستعود الحياة إلي مدرجات الاستاد مرة أخري وتزداد دخول مباريات الفريق

* كثير من جماهير الهلال عزفت من متابعة المباريات من داخل الاستاد بعد أن غابت الروعة والجمال والمتعة في كرة للهلال بسبب شطب هيثم ومهند وحمودة وكل الكوكبة الذين امتعوا واطربوا هذه الجماهير

* فريق الهلال مدرسة الفن والتطريب الكروي ومهند يمثل امتدادا لجيل العمالقة منذ عهد صديق منزول إلي يومنا هذا

* جماهير الهلال في الانتظار يا كاردينال

اتجاهات اخيرة

* اخيرا قرر سوداكال سداد مستحقات الاعب كوكو ولكن أعظم ما في القرار انه فطع الطريق أمام بعض المتطلعين

* احد مريخاب سوق ليبيا أخبرني بأن عصام قدالة الذي طرح نفسه لرئاسة المريخ يمتلك محلات في سوق ليبيا لبيع الملابس ولديه امكانيات مالية كبيرة ولكنه علي حسب قوله شحيح

* اما بخصوص المؤهلات الأكاديمية التي تحدث عنها فقال بأن معرفته بالرجل معرفة امتدت لأكثر من عشرون عاما وحتي الثانوي العالي لم يكمله

* بدورنا نرجو أن يبرز لنا قداله مؤهلاته العملية التي حصل عليها حتي يخرس الألسن

* لا ندري والله سر إصرار شداد علي استئناف النشاط الكروي في ظل هذه الظروف

* اتحاد الكرة تجاهل وزارة الشباب والرياضة وقام مندوب الانحاد بمقابلة المسئولين في وزارة الصحة الاتحادية مباشرة بخصوص عودة النشاط دون أدني احترام لوزارة الشباب والرياضة

* اين الوزيرة الثورية ولاء البوشي من هذه الفوضى وكيف تسمح بمثل هذه التجاوزات

* شداد ظل في الحجر الصحي المنزلي لأكثر من ثلاثة أشهر ولا يستقبل حتي اقرب الناس اليه خوفا من الإصابة بكورونا فلماذا يريد هلاك وموت الاخرين

* القرارات الفوقية بدون الرجوع حتي لمجلس الإدارة تمثل قمة الديكتاتورية

* اتحاد الرجل الواحد أفشل مجلس يمر علي إدارة كرة القدم

* مجالس إدارات اندية الممتاز ليست كمبارس حتي يمرر عليها شداد قراراته

* الاشتراطات الصحية التي وضعتها الفيفا للاتحادات الوطنية في حالة عودة النشاط هل في مقدور اتحاد شداد تنفيذها

* ما هي الخسائر التي سيتكبدها الاتحاد بسبب إلغاء الموسم يا سعادة المهندس حميدتي

* الأندية هي المتضررة الوحيدة بعد أن صرفت مليارات الجنيهات

ودوريكم بلا رعاية ولا دعم حقيقي للاندية فلا قيمة ولا معني له أن استمر أو تم الغاؤه

* انصافا للمهندس حميدتي بخصوص التصديقات المالية للاتحادات المحلية نؤكد بأن حميدتي متواجدا في مدينة النهود لأكثر من ثلاثة اشهر ولا علاقة له بالتصديق لا من بعيد أو قريب وكل الإجراءات التي تمت قام بها شداد والامين العام والمدير المالي

* قرار تمديد الموسم اصبح بيد الجمعية العمومية وكفاية خرق النظام الأساسي وعدم احترام المؤسسية