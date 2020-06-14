شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل عن اختفاء عشرة الف جالون من الجازولين مخصصة لعمليات التحضير للعروة الصيفية ، وقال عضو اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل الصادق محمد سعيد في تصريح لـ(الجريدة) أمس تم تفريغ ١٠ الف جالون جازولين بمحطة بشائر ودالامين بينها ٣ الف جالون خاصة بقسم المنسي و٧ الف جالون لقسم معتوق ، واكد اختفاء كل كميات الجازولين في ظروف غامضة، واردف رئيس قسم معتوق (عوض السيد) على علم بذلك وهو من أخبرنا باختفاء الكمية بحضور ثلاثة من أعضاء مكتب ٧١ عفان ، واوضح أن الكمية مخصصة لعمليات التحضير لعدد من المكاتب بينها مكتب ٧١ عفان الذي اعتبره من اضعف المكاتب على مستوى التحضير .

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كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة التسييرية لاتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل تكشف عن اختفاء 10 الف... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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