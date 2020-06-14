وزير الصحة الاتحادي يشن هجوماً شديداً على وزير المالية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شَنّ وزير الصحة أكرم علي التوم، هُجُوماً شديداً على وزير المالية إبراهيم البدوي، واتّهمه باستخدام أموال جائحة “كورونا” من أجل كهرباء بورتسودان ولتسديد مُستحقات المبعوثين للخارج وأشياء أخرى.

وأعرب أكرم في حوار تلفزيوني مع قناة سودانية 24، عَن أسفه لعجز وزارة المالية عن تسديد فاتورة الدواء مُنذ ديسمبر 2019، وقال لوزير المالية: نُذكِّركم بأنّ زمن انفراد المالية بتحديد موارد الوزارات الأخرى قد انتهى يوم أن أدّت هذه الحكومة القَسَم بعد ثورة مَهَرَها الشعب بدماء شهدائه.

ولفت أكرم إلى أنّ أيِّ تراجُع عن تنفيذ الدعم لقطاع الصحة ستكون له آثارٌ سلبيةٌ على صحة المُواطن وهو ما لا تقبله، مُؤكِّداً أنّ الشعب يُحاسب مجلس الوزراء على كل قراراته المتعلقة بتخصيص وإعادة توزيع مُنصرفات هذه الميزانية، وقال إنّ توسيع خيارات الحُلُول يُعتبر من أهم وسائل التشاوُر والمُصارحة والمُناصحة بين أعضاء الفريق الواحد من ذوي الهَمّ المُشترك، ونَصَحَ أكرم, وزير المالية بزيادة إيرادات الدولة ودعاه للاستفادة من أموال النظام البائد، وترشيد الإنفاق الحكومي، ووقف استيراد السلع الكمالية، وقال: الصحيح أنّ ميزانية الدولة هي مِلْكٌ للشعب الذي كلّف رئيس الوزراء ومجلساً كاملاً من الوزراء الأكفاء لإدارتها وتوزيعها.