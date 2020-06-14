الجنايات الدولية: سنبث محاكمة “كوشيب” مُباشرةً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قَالت محكمة الجنايات الدولية على موقعها الرسمي، إنّه من المقرر أن يكون المثول الأولي للمتهم علي محمد علي عبد الرحمن “علي كوشيب” يوم الاثنين (15 يونيو)، الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي وهو نفس توقيت السودان في قاعة المحكمة الثالثة للمحكمة الجنائية الدولية أمام القاضي المنفرد روزاريو سلفاتوري أيتالا، وأشارت إلى أنه وفي سياق جائحة (كوفيد – 19)، فإنّ مباني المحكمة لن تكون مفتوحة أمام أي زائر لحماية سلامة ورفاهية المستخدمين، وقالت إنه يمكن متابعة جلسة الاستماع مباشرة على موقع غرفة التجارة الدولية باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية على الرابط: http://player.cdn.tv1.eu/statics/66005/icc.html.

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