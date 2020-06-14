تاور يؤكد على تأثير دولاب العمل وحياة الناس باجراءات كورونا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد عضو المجلس السيادي الانتقالي البروفيسور صديق تاور، على التأثير السلبي لإجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة (كورونا) على دولاب العمل وحياة الناس في ظل ثقافة المجتمع غير المُساندة للتصدي للجائحة.

وفي غضون ذلك، استمعت ورشة مراجعة وتقويم إجراءات الطوارئ الصحية لمكافحة جائحة (كورونا) بقاعة الصداقة اليوم “السبت”، إلى عددٍ من تقارير الأداء حول وضع الأسواق والمُواصلات والأوضاع الاقتصادية. وتم تقديم مُقارنات حول التجارب بالبلاد المجاورة، وذلك من أجل التكيُّف مع الواقع المفروض.

وأوصت الورشة بأهمية العودة الآمنة والمُتدرِّجة للعمل والإجراءات التي يجب أن تُصاحب العودة لا سيما ولاية الخرطوم التي تحتضن القدر الأكبر من السكان والأنشطة الاقتصادية والصناعية وأنشطة الحياة المُختلفة.

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