الدقير: تظاهرات فلول نظام البشير الأسبوع الماضي تُعتبر تعدياً على القانون

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

جَدّدَ رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، تأييد حزبه لقدوم بعثة سياسية من الأمم المتحدة وفق المهام التي حدّدها الخطاب المرسل للأمم المتحدة بتاريخ 27 فبراير الماضي.

ودعا الدقير “السبت” لضرورة التعاون مع البعثة بما يُمكِّنها القيام بالمهام التي يحددها السودانيون عبر مؤسساتهم الرسمية والشعبية .

وحول التحفُّظات التي أبداها مجلس الدفاع والأمن حول القرارين الأمميين، قال: “لا نعلم ما هي تلك التحفُّظات التي تحدّث عنها بيان مجلس الأمن والدفاع، ونُطالب بالإعلان عنها”، وأشار إلى أنه من الإيجابي أن المجلس رحّب بالقرارين.

وفي معرض تعليقه على تسليم كوشيب نفسه للجنائية، وصف الدقير الخطوة بأنها تُعتبر اختراقاً مُهمّاً في ملف المُحاسبة والعدالة بإقليم دارفور، وأكّد أنّ مطلب تسليم المتهمين لدى المحكمة الجنائية يظل واحداً من أهم مطلوبات العدالة لضحايا حروب نظام الإنقاذ ضد الشعب السوداني في دارفور، وأشار إلى أن المؤتمر السوداني ظَلّ مُؤيِّداً لتلك المطلب منذ قبل سقوط نظام الإنقاذ، وقال الدقير: “إننا نعتبر الاتفاق بين حكومة السودان والجبهة الثورية على مثول المُتّهمين أمام المحكمة الجنائية يمثل خطوة مُهمّة نحو السلام” .

وحول تظاهرات أتباع النظام البائد التي جرت مؤخراً وتجمعهم أمام قيادة المنطقة العسكرية رغم حظر “كورونا”، وتهجُّمهم على أسرة الشهيد كشة، أكد الدقير احترامهم لحرية التظاهر السلمي وكافة أشكال التعبير عن الرأي، وقال: “لكن تظاهرات الأسبوع الماضي تُعتبر تعدياً على القانون، لأنّ هناك حظراً معلناً من السلطات المُختصة بسبب جائحة كورونا”، واستنكر الاعتداء على أسرة الشهيد عبد السلام كشة، مضيفاً أنه أمرٌ مُؤسفٌ، وهو بمثابة استهداف للثورة في أبهى رموزها وهم الشهداء.