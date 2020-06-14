منع الطيب مصطفى خال الرئيس المخلوع من اقامة مؤتمر صحفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تدخلت الشرطة بولاية الخرطوم امس في فض مظاهرات لمحتجين رفضوا اقامة مؤتمر صحفي لرئيس منبر السلام الطيب مصطفى خال الرئيس المخلوع عمر البشير كان مقررا له ظهر الامس بمقر المنبر بالخرطوم في اول ظهور اعلامي له عقب إطلاق سراحه عقب اعتقاله من قبل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد الاسبوع قبل الماضي.
وقال شهود عيان ان شباب لجان المقاومة بالخرطوم تجمعوا في مظاهرة عاجلة واغلقوا الشارع المؤدي إلى مقر المنبر وإضرموا النيران في إطارات السيارات احتجاجاً على قيام مؤتمر صحفي دعا له القيادي الاخواني الطيب مصطفى ورددوا هتافات مناوئة للطيب مصطفى وحزبه ما اضطره لالغاء المؤتمر الصحفي.
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