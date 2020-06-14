ضبط (105) جوال حشيش و (35) جركانة بذور بنيالا

ضبطت شرطة مكافحة المخدرات بجنوب دارفور عدد(١٠٥) جوال حشيش و(٣٥) باغة بذور و(٢) موتر وكميات أخري من المخدرات.

ضمن الحملة الصيفية الاستباقية لمكافحة ومنع زراعة المخدرات بمحلية الردوم. وقال مدير شرطة الولاية اللواء صلاح الدين احمد بحسب صحيفة السوداني أن الحملة غطت أكثر من (٨٠)%من المساحات المستهدفة وتمكنت من ضبط كميات مقدرة من البذور المعدة للزراعة فضلا عن المخدرات الجاهزة مشيداً بجهود إدارة مكافحة المخدرات بجنوب دارفور في تحقيق هذا الإنجاز مؤكداً دعمه للإدارة وتوفير كافة المعينات لها حتى تطلع بدورها في محاربة المخدرات التي أصبحت أحد المهددات الأمنية في المجتمع معلناً تحفيز القوة المنفذة للمهمة بمبلغ 50الف جنيه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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