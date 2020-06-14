مواطنون محتجون يتسببون في صعوبة الحركة بنيالا

نظم عدد من المواطنين – شمال شرق الفنية بنيالا – وقفة إحتجاجية أمام مبني أمانة حكومة الولاية إحتجاجاً – على ما اسموه- التغول على أراضيهم وقال عدد من المحتجين بحسب صحيفة ( السوداني)، ان (122)أسرة متضررة في الاراضي شمال شرق الفنية والتي تم توزيعها في زمن قرار أغلاق ومنع توزيع الاراضي من قبل الوالي منوهين الي أن أراضيهم وزعت لمواطنين غير قاطنين في المربع مطالبين والي جنوب دارفور اللواء ركن هاشم خالد بتكوين لجنة تحقيق.
مؤكدين أن ذلك يثير مخاوفهم مشيرين من حدوث إحتكاكات بين المواطنين المتواجدين في الموقع منذ العام 1982م واخرين جدد تم توزيع الاراضي لهم في فبراير 2020م. المحتجين تسببوا في صعوبة الحركة علي طول الطريق المؤدي للسوق الكبير نيالا وأمانة حكومة الولاية أمام القيادة العامة للفرقة 16 مشاة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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