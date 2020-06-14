بروفايل: من وادي صالح إلى (لاهاي)

عقب تسليم نفسه يوم (الثلاثاء)، الماضي للمحكمة الجنائية، ابتدرت هيئة المحكمة استجواب علي كوشيب، زعيم مليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، ويُواجه تُهماً بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان. وذكرت المحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقرّاً، في بيان نقلته “فرانس 24″؛ أن “علي كوشيب بات موقوفاً لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعاً في جمهورية إفريقيا الوسطى بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل من عام 2007”.

وتقدمت المحكمة بالشكر لقوة حفظ السلام في إفريقيا الوسطى “مينوسكا” لدعمها وتعاونها أثناء التوقيف”.

من جهته، بيّن مصدر حكومي رفيع أن المحكمة أخطرت السودان رسمياً بأن علي كوشيب وصل إلى مقرّها في لاهاي بعد أن سلم نفسه طوعاً لحكومة إفريقيا الوسطى، ومن هناك جرى تسليمه للمحكمة ونُقل إلى لاهاي. فيما لا تزال العملية التي تم بها القبض على المتهم علي كوشيب عملية غامضة، لجهة ان هناك العديد من السيناريوهات المختلفة يدل كل منها على ان المتهم تم القبض عليه عبرها.. فمن هو علي كوشيب وكيف تم القبض عليه وما هي الجرائم التي تواجهه تهمٌ بحقها وهل حقيقي انه أراد ان يقطع الطريق تجاه مجريات العدالة بالحيلولة دون تنفيذ المزيد من العقوبات عليه..؟

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سيرته الذاتية:

هو علي محمد علي عبد الرحمن ولقبه كوشيب ينتمي لقبيلة التعايشة غربي السودان.

وُلد بحسب المصدر الذي ينتمي بصلة القربى للرجل وفضل حجب اسمه لـ(الصيحة)، في العام 1957م بغرب دارفور في قرية بمنطقة وادي صالح. والتحق بالقوات المسلحة مبكراً، في وقت تمثل الجندية الرغبة الأولى لجميع الشباب لا سيما في غرب السودان. وأُحيل للمعاش برتبة مساعد في 1997م، وبعدها انضم لقوات الدفاع الشعبي التي ضمت معظم معاشيي الجيش والشرطة، ليشهد فيها بزوغ نجمه مع بداية التمرد في دارفور.

مطلوب دولياً:

واكد الخبير في الشأن الدارفوري د. ابو بكر آدم لـ(الصيحة) ان كوشيب مطلوب بموجب مذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية (ICC)، بتهمة ارتكاب جرائم حرب. في 27 فبراير 2007، اتهم المدعي العام لويس مورينو أوكامبو، كوشيب بارتكاب جرائم ضد المدنيين في دارفور خلال عامي 2003 و2004، واتهمه بالأمر بالقتل والاغتصاب والنهب. وتم إصدار مذكرة توقيف للمحكمة الجنائية الدولية له ولأحمد هارون، المتهم معه في 27 أبريل 2007. وفي أبريل 2008، أُُطلق سراحه من الحجز السوداني. وأعادت السلطات السودانية اعتقال كوشيب في أكتوبر 2008. ويضيف موقع ويكيديا الشهير انه وفي أوائل عام 2013، كان كوشيب قائدًا لقوات الاحتياط المركزية (أبو طيرة) في رهد البردي بجنوب دارفور. وفي 7 يوليو 2013، أصيب برصاصة في كتفه من قبل مسلح مجهول، وتم نقله للعلاج بالخرطوم. وفي ديسمبر 2017، اتهم كوشيب زعماء في قبيلة السلامات بمحاولة قتله في رهيد البردي.

أدوار ومواقف:

وقال د. ابو بكر ان “كوشيب” لعب في سنوات النزاع الأولى بدارفور، ادوارا مثيرة، الا ان ذلك لم يدفعه لينال صفة القيادة في تلك القوات التي كان بها لتظل شخصيته بناءً على شح المعلومات عنه، (محلك سر) فهو لم يكن ضابطاً في القوات النظامية في وقت ما، ولعل انطلاقه من قاع الجندية الى ان وصل لرتبة المساعد ثم توقف عندها، كان سبباً مناسباً لهذا التعتيم الذي أحاط بشخصية كوشيب. لتنهال عليه من بعد الألقاب جراء الأفعال الوحشية التي نسبت له إبان الحرب في دارفور. فيما يضفي تسليم نفسه او القبض عليه في هذا التوقيت تحديداً أسباب ودوافع هذا التسليم وتوقيته، لا سيما أن التوقيف والترحيل تمّا في دولة إفريقيا الوسطى، في الوقت نفسه تُجرى محاكمات لبعض المطلوبين لدى لاهاي بالداخل، الأمر الذي أضفى جانباً من الإثارة للمشهد المحلي والإقليمي والدولي.

عبد الله عبد الرحيم

صحيفة الصيحة