تلف الدواء يقتضي عقوبة رادعة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

فى غمرة انشغال الناس بتفاعلات الساحة السياسية والحديث عن لجنة محاربة التمكين وهل جانبها الصواب فى قراراتها الأخيرة ام لا ؟ وفى ظل متابعة الناس لوصول كوشيب الى لاهاى وما قد يترتب على التحقيق معه من تداعيات وربكة فى الاوراق ، وفى وقت يتحدث فيه الناس عن البعثة الاممية والخلاف حولها والتظاهر ضدها ، فى ظل هذه الاحداث وغيرها يمر خبر خطير دون ان يوليه الناس مايستحقه من اهتمام ، وهذا خطأ كبير ، اذ لابد من التوقف عند الموضوع ، واول سؤال يفرض نفسه لمصلحة من يتم تجاهل الخبر وعدم اعطاءه الاهتمام اللائق به ، انه الخبر المتعلق بفساد ادوية باكثر من مليار وخسمائة مليون جنيه وتعرضها للتلف نتيجة الاهمال وسوء التخزين اذ تعرضت لاشعة الشمس والامطار وذلك بولاية غرب كردفان.

المرتبطون بالولاية وخصوصا ابناؤها فى الخرطوم والمهجر وعبر مواقع التواصل الاجتماعى استنكروا تخزين الدواء من الاساس واعتبروه قرارا غير موفق ، وقالوا كان من الافضل توزيع هذه الأدوية على جميع الصيدليات والمراكز الصحية بمحليات الولاية ال14، وعاب البعض على مدير الامدادات الطبية قوله بأن الأدوية التي تعرضت لأشعة الشمس تالفة، معتبرين ان تبريره غير موفق، وطالبو باقالته فوراً ومحاسبته وتقديمه للعدالة باعتبار انه قصر في آداء واجبه اتجاه عمله

وزارة الصحة بالولاية قدرت خسائر تلف الأدوية بمبلغ 1،599،872 جنيه وحملت مدير الامدادات الطبية المسؤولية.

من جانبه اكد مدير الامدادات الطبية بالولاية دكتور وضاح اسحق ان هذه الأدوية منتهية الصلاحية أصلا ، واضاف فى تصريحات لصحيفة الجريدة أنهم يواجهون مشاكل كبيرة في التخزين.

واعتبر عدد من الناشطين ان كلام دكتور وضاح غير سليم ويفتقد الى المسؤولية ، وفيهم من دعى الى ضرورة اجراء تحقيق عاجل فى القضية ومحاسبة المقصر وتوقيع عقوبة رادعة عليه توقف هذا العبث ، وذهب البعض الى اعتبار ان ماحدث جريمة مكتملة

الاركان خاصة في ظل الظروف الحالية التي تعيشها البلاد من نُدرة وانعدام لبعض الأدوية المُنقذة للحياة.

اخرون رأوا ان اقل مايمكن ان يوصف به الوضع بإنه عدم مسؤولية ولا مبالاة بغض النظر عن الجهة المسؤولة والتى يجب ان يطالها العقاب .

ونحن هنا لسنا بصدد تحديد الجهة المقصرة والتى تقع عليها المسؤلية بالضبط فهذا متروك للتحقيق ، لكن نقول لايعقل ان يتم وضع ادوية فى العراء وتعريضها للشمس والمطر ، وحتى ان لم يتم توزيع الأدوية على المستشفيات والمراكز الصحية ، وبافتراض صحة كلام دكتور وضاح ان عندهم مشكلة فى التخزين أما كان يجدر بهم ان يستأجروا مخازن بالمواصفات المناسبة فى سوق المدينة وينهوا هذا العبث .

العقوبة الرادعة ضرورية لحماية الناس من المتلاعبين بممتلكاتهم وحياتهم..