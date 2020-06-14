عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاحد 14 يونيو 2020م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الجريدة

وزير الصحة يتهم وزارة المالية باستخدام أموال (كورونا) في كهرباء بورتسودان

حمدوك : الهيكل الراتبي الجديد وعد أوفت به الحكومة الانتقالية لانصاف العاملين

حالات التعافي من كورونا تتجاوز الإصابات لأول مرة في التقرير الوبائي

اضراب رابطة الدفعات الفنية (جامعيين) بالشرطة

السلطات تقيّم الإجراءات الصحية واتجاه لمراجعة الحظر

النور حمد : ميزان الشراكة في الفترة الانتقالية مختل لمصلحة العسكريين

المالية تنفي صحة ماتردد حول تصرفها في الإعانات الخاصة بمجابهة كورونا

جعفر خضر : تجمعات المهنيين بالولايات شريكة في اتخاذ القرار المركزي

اختفاء 10 الف جالون جازولين خاصة بمشروع الجزيرة

مسار دارفور : السلام بات وشيكاً

(الأمة) يقترح (العدالة الترميمية) للتعامل مع المتورطين في حرب دارفور

التيار

ورشة مراجعة طوارئ “كورونا” توصي بالعودة الآمنة والمتدرجة للعمل

زوج متهم بقتل زوجته يهدد بالاضراب عن الطعام

لجنة الطوارئ تنظر في طلب عودة النشاط الرياضي

هيئةآل مكتوم الخيرية» تستكمل برنامج مساعداتها في السودان

النيابة العامة : لم يصدر أمرا بإلغاء أمر القبض أو شطب الدعوي الجنائية في مواجهة صلاح مناع

النيل الدولية

تقد: السلام بين الحكومة والجبهة الثورية بات وشيكاً

النيابة تصدر توضيحاً بشأن بلاغ عضو صلاح مناع

تاور:الوضع الصحي علي درجة من السيطرة والمخاوف ما تزال قائمة

– أكرم يتهم وزارة المالية باستخدام أموال (كورونا) في كهرباء بورتسودان

السيطرة على حريق بمستشفى الولادة امدرمان (الدايات)

السوداني الدولية

عصابات إجرامية تمارس النهب نهارا بنيالا

– كوشيب يواجه (50)تهمة وتبدأ جلسات محاكمته الاثنين في غياب الإعلام

– العفو الدولية تطلق موقعاً تفاعلياً يوثق إساءة استخدام (الأمن) الغاز المسيل للدموع

– أزمة في الدواء وبعض المستشفيات تغلق ابوابها

نهر النيل تستقبل قافلة الدعم السريع الصحية

تاركو تمديد صلاحية التذاكر (18) شهرا

اليوم التالي

الكشف عن مقبرة جماعية لضحايا مجزرة نفذت ضد مجندين في عهد البشير

آخر لحظة

وزير المالية يكشف عن اتفاق على سداد عجز المرتبات بالولايات

عصابات الشفتة الإثيوبية تقتل سودانينا وتستولي على مئات المواشي

تنفيذا لقرار الإغلاق الكامل .. انتشار امني بمعابر ولاية الجزيرة

قطر الخيرية تحصل على جائزة التميز في مجال رعاية الأيتام وتطوّر في أعداد المكفولين بالسودان

مستشفي الولادة بام درمان ( الدايات) يجري عمليات قيصرية لنساء مصابات بكورونا

صحيفة القوات المسلحة

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حمدوك يُشيد بجهود الولاة في ادارة وتسيير العمل بالولايات

النيابة العامة تنفي صدور امراً بشطب الدعوى ضد عضو لجنة التفكيك

انخفاض اصابات كورونا بالخرطوم مع ارتفاع حالات الوفاة والتعافى

تاور:الوضع الصحي علي درجة من السيطرة والمخاوف ما تزال قائمة

صوت الأمة

الأمة القومي يطالب بتسليم كافة المطلوبين للمحكمة الجنائية

الطوارئ الصحية توصي بالعودة المتدرجة للعمل

كبير مفاوضي مسار دارفور: السلام بات وشيكا

تمديد القلد بين البجا والبني عامر

أخبار اليوم

حمدوك يُشيد بجهود الولاة في ادارة وتسيير العمل بالولايات

دعوة لاعادة هيكلة القطاع المصرفى

هيئة آل مكتوم الخيرية» تستكمل برنامج مساعداتها في السودان

الاتحاد الموحد يطالب بتسليم رأس النظام البائد للمحكمة الجنائية

توضيح من النيابة العامة بشأن البلاغ الذى تم قيده ضد صلاح مناع

الاتحاد السوداني يكثف محاولاته لعودة النشاط

الوطن

لجنة الطوارئ الصحية توصي بفتح الأسواق بالخرطوم وعودة الحياة لطبيعتها

السفير كمال ينفي علاقته بحادثة معسكر العيلفون ويكشف تفاصيلها

النيابة العامة :لم يتم شطب الدعوى ضد مناع

اعفاء (٤٣٢) معلماً بولاية النيل الأبيض

توقعات بهطول أمطار في عدد من الولايات

لجنة الصيادلة تلوح بالتصعيد بسبب أزمة الدواء

لجان مقاومة الخرطوم تعتدي على مقر منبر السلام وتتسبب في تأجيل مؤتمر صحفي للطيب مصطفى

صحيفة السوداني

عاجل : الفريق ركن مهندس بحري إبراهيم جابر رئيساً للجنة الوطنية العليا

المالية توضح حقيقة مبالغ المنح والإعلانات الموجهة لمكافحة كورونا

تاور : التدابير الصحية بغرض الحماية وليس العقاب

الدقير : لأعلم لنا بتحفظات مجلس الأمن والدفاع حول البعثة الاممية

انتشار أمني كثيف في مداخل ولاية الجزيرة

استوديوهات جديدة للإذاعة السودانية بأكثر من مليون يورو

وكالة السودان للأنباء “سونا”

حمدوك يُشيد بجهود الولاة في ادارة وتسيير العمل بالولايات

تكليف السودان بإعداد مسودة توافقية جديدة بشأن سد النهضة

اللجنة العليا للطوارئ الصحية تنفي تقديمها توصيات بشأن الحظر

تاور:الوضع الصحي علي درجة من السيطرة والمخاوف ما تزال قائمة

الاتحادي الموحد يطالب بتسليم رأس النظام البائد للمحكمة الجنائية

حمدوك يبحث التحديات الإقتصادية بالولايات

تقد: السلام بين الحكومة والجبهة الثورية بات وشيكاً

الاتحادي الموحد: نؤيد الحكومة الانتقالية لاستكمال أهداف الثورة

حمدوك يرأس اجتماع القطاع الاقتصادي وولاة الولايات

الدقير يؤكد تأييد حزبه للبعثة الاممية وفق مطلب الحكومة

مذكرة احتجاج من الادارة الأهلية ومنبر جنوب دارفور لليوناميد

قائد القوات الجوية:الدولة حريصة على رتق النسيج الاجتماعي بلقاوة

قطر الخيرية تكفل (12,344) يتيماً فى السودان

محلية ام درمان: تفعيل القوانين واللوائح والأوامر لمنع التعديات على الشارع العام والمصارف

وزارة البني التحتية والنقل تطلق مبادرة للإسكان بدارفور لتعزيز السلام

والي الجزيرة يعفي المدير التنفيذي لشرق الجزيرة

محمد صادق: ندعم برنامج الحرية والتغيير

كوفيد-19: (128) اصابة جديدة و(140) حالة تعافي و(14) وفاة

توقعات بهطول أمطار في عدد من الولايات