جهود لتحسين مواصفات صادر الثروة الحيوانية

الخليج 365 : تعكف وزارة الثروة الحيوانية والسمكية حاليا علي تاهيل المحاجر وتحسين مواصفات الصادر وتوفير وسائل الانتاج وحل مشكلات الرعاة بكافة المناطق والسعي لزيادة الانتاج والتعاون مع وزارة الصناعه والتجارة في مجال صادر الجلود. وقال الدكتورعلم الدين ابشر وزير الثروة الحيوانية والسمكيك في فترة مفتوحة نظمتها قناة الخرطوم الفضائية حول قطاع الثروة الحيوانية ومشكلات صادر اللحوم ان الوزارة ستمضي في مجال الصادر المواشى واللحوم لتعظيم الفائدة وشدد على اهيمة اجراء تعداد عاجل لقطاع الثروة الحيوانية بالبلاد لايجاد مؤشرات للصادر مشيرا الى اهمية تحسين البنى التحتية للمرعى. Advertisements .ودعا الوزير لتوفير راس مال لدعم قطاع الالبان والاستفادة من الاعلاف وتاهيل واصلاح المراعي وقال ان المؤتمر الدستوري القادم سيناقش قضايا الثروة الحيوانية والسمكية بالبلاد ويخرج بتوصيات مناسبة بشان تطويرها ونهضتها وتاهيل البنى التحتيه للثروة الحيوانيه بالتعاون مع القطاع الخاص والمنظمات الاقليميه والدوليه. واشار الى اهمية علي تفعيل الرقابه والقوانين المنظمة للقطاع وتاهيل وتدريب و تطوير الكادر البشري. من جانبة دعا الاستاذ احمد عبد الرحمن رئيس الاتحاد الحيواني والزراعي الذي شارك في الحلقة الي استصدار قرارات من الحكومة للحاق بالموسم الزراعي الصيفي بتوفير تمويل مناسب من بنك السودان والبنك الزراعي.. مؤكدا علي اهمية وجود خطط واستراتيجية واضحه للانتاج البستاني والالبان والدواجن واللحوم مع استصحاب دور القطاع الخاص في تطوير القطاع.

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