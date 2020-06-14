تعطُّل آليات المُناولة يُوقف حركتي الصادر والوارد بميناء بورتسودان

الخليج 365 : شكا عددٌ من المُصدِّرين والمُورِّدين، من تعطل آليات المناولة في ميناء بورتسودان مما تسبب في تعطيل حركتي الصادر والوارد بالبلاد.

وكشف الأمين العام للجنة التسييرية لغُرفة المُصدِّرين نادر الهلالي، عن تعطُّل حركة الصادرات والواردات نتيجة لعدم توافر الآليات الكافية في عملية المناولة وتعطُّل عدد من الكرينات الجسرية مع قلتها.

وشدد الهلالي بحسب (باج نيوز) اليوم، على أهمية إعادة النظر للميناء باعتباره أهم موارد الدخل القومي مما يستوجب إحسان إدارته. ووصف الميناء بأنه “دجاجة تبيض ذهباً” حال أحسنت الدولة رعايتها وإذا لم تجد الرعاية فأنها سوف تمرض وتموت – على حد تعبيره -، ونوه إلى عدم النظر للميناء كعبء ثقيل على الدولة، وأكد أن الميناء أولى بالصرف عليه بسخاء حتى يكون في مصاف الموانئ العالمية

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