إجتماعٌ لمُعالجة الهيكل الراتبي الجديد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نَاقَشَ اجتماع القطاع الاقتصادي برئاسة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، اليوم “السبت”، الهيكل الراتبي الجديد وتوفيق بعض الأوضاع في الولايات بشأن تطبيق لائحة الأجور الجديدة.

وانعقد الاجتماع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، بحُضُور ولاة الولايات وزير شؤون المجلس عمر بشير مانيس.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور إبراهيم البدوي في تصريحات صحفية، إن الاجتماع ناقش الهيكل الراتبي الجديد وتوفيق بعض الأوضاع في الولايات باعتبار أنّ الهيكل الجديد يُؤسِّس عقد اجتماعي جديد بين السلطة التنفيذية وفئة مُهمّة من المجتمع السوداني، وبشّر وزير المالية، المعاشيين بمُعالجات مُهمّة في المرحلة القادمة تحت إشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ودعم وزارة المالية، وأشار البدوي إلى أن الهيكل يعتبر إعادة بناء للطبقة الوسطى في السودان للانتقال الاقتصادي والسياسي لاستقرار المجتمعات لتأمين بناء السلام العادل المُستقر، وأوضح البدوي أنّ الاجتماع تطرّق لموضوع هيئة مياه الشرب، وأكد استمرار إعانة وزارة المالية للهيئة، وأعلن عن اتفاقٍ للاستمرار في الدعم إلى حَدٍّ يسمح للولايات المُختلفة بإعادة هيكلة هذه الهيئة، وناقش الاجتماع أيضاً الاستعدادات للموسم الصيفى 2020 – 2021، بجانب حصاد القمح، وتم الاتفاق على مُواصلة الاجتماعات بصورة دورية بين المركز والولايات، وكشف البدوي عن رؤية للتنسيق المُشترك بين الولايات المُتاخمة لبعضها البعض على المُستوي الجُغرافي وذلك لمُعالجة جميع القضايا ذات الاهتمام المُشترك بين هذه الولايات، وأعلن عن إعطاء أولوية في الأشهر الستة المقبلة للمشاريع الخدمية (الطرق والمنشآت) التي كانت متوقفه بالإضافة إلى التركيز على المشاريع المُرتبطة بالمياه والصحة والإنتاج الزراعي، وأشاد بالإنتاجية الكبيرة لمحصول القمح هذا العام، مُشيراً للجُهُود المُقدّرة لوزارة المالية بتوفيرها للمعينات الزراعية التي كان لها دور كبير في هذا الإنتاج، مُشيراً إلى مُناقشة الاجتماع للاستعدادات للموسم الصيفي للزراعة والتحضير المُبكِّر له.