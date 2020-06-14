الدولار يصل الي أعلى مستوى في السوق الاسود بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : كشف متعاملون بالسوق الموازية للعملات الأجنبية عن ارتفاع أسعار الدولار يبلغ حاجز ال (150) جنيه، وقالوا إنمعاملات اليوم (الاحد) بدأت ب (148) جنيه مقارنة ب (143) جنيه ليوم أمس ، لتصل إلى ال (150) جنيه ، فيمابلغ سعر الريال السعودي (37 )جنيه .وكشفوا عن استمرار حملات السلطات على تجار العملة والتي اسفرت عن القبض على عدد من التجار والسريحة.

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