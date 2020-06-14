شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تداول مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لفتاة قيل أنها خليجية وهي تقلد الفنانة السودانية إيمان الشريف في أغنيتها الشهيرة (وليد من الشكرية) والتي قدمتها المطربة السودانية وحققت رواجاً كبيراً. وبحسب متابعات محرر الموقع فقد استعانت الفتاة الخليجية التي وصفها نشطاء سودانيون بالحسناء فائقة الجمال بتطبيق “تيك توك” الشهير لتقليد الفنانة إيمان الشريف في أداء الأغنية.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصورة…حسناء خليجية فائقة الجمال تغني لأبناء قبيلة الشكرية السودانية على طريقتها وتشعل السوشيال ميديا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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