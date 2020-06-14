شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نشرت صفحات وقروبات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي صور حديثة لإبنة الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” يوم السبت.

وبحسب ما نقل عنهم محرر كوش نيوز فقد زعم ناشرو الصور على عملاق مواقع التوال الاجتماعي أن “ود” الإبنة الوحيدة للفنانة الشهيرة قد تمت خطبتها يوم الجمعة الماضية من رجل أعمال ثري. Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حقيقة خطوبة إبنة الفنانة ندى القلعة على رجل أعمال قدم لها (قولة خير) 10 مليار وأطقم من المجوهرات الثمينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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