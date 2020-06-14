الشرطة الفرنسية تحتشد وسط باريس للاحتجاج ضد الحكومة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تجمعت العشرات من سيارات الشرطة عند قوس النصر في وسط باريس يوم السبت في تحد للحكومة بعد أيام من تعهد السلطات “بعدم التسامح نهائيا” مع العنصرية بين موظفي إنفاذ القانون.

وعرض تلفزيون (بي.إف.إم) عشرات المركبات المتوقفة وهي تطلق صافرات الإنذار والأضواء الزرقاء أمام النصب التذكاري الذي شهد اضطرابات شديدة في ديسمبر/ كانون الأول 2018 عند انطلاق شرارة احتجاجات “السترات الصفراء” المناهضة للحكومة، حسبما نقلت “رويترز”.

وكانت الشرطة الفرنسية شاركت بالفعل في مسيرة احتجاج من شارع الشانزليزيه بباريس إلى وزارة الداخلية يوم الجمعة.

واجتاحت العالم موجة غضب إثر وفاة جورج فلويد وهو أمريكي من أصل إفريقي بعدما جثم شرطي أبيض بركبته على عنقه لمدة تسع دقائق أثناء اعتقاله يوم 25 مايو أيار في مدينة منيابوليس الأمريكية .

سبوتنيك