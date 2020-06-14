مياه الخرطوم تعيد النظر في التعرفة التجارية للمياه

كشفت هيئة مياه الخرطوم ، عن رصد عدد كبير من مغاسل السيارات ومصانع كوب البلك بالولاية تحاسب بتعرفة لا تتجاوز (١٥٠٠)جنين شهريا.

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وقال المدير العام للهيئة انور السادات الحاج، في تصريح صحفي بحسب صحيفة السوداني اليوم (الأحد) إن الهيئة ستعيد النظر في التعرفة التجارية الصادره عام 2018 م ، موضحا بان توصيل المياه حق مكفول للمواطن بدون تمييز حال استوفى الشرط الاجرائي للهيئة،

مشددا على ان المتر المكعب من المياه يباع للمواطن ب3 جنيهات، في الوقت الذي ترتفع فيه اسعار المياه المعبأه.

داعيا ﻹحكام التنسيق بين الهيئة و التخطيط العمراني بالولاية ، عند انشاء المخططات السكنية، وضرورة توفير حراسات امنية لعدد من المحطات، التي اصبحت هدفا لاعتداءات المواطنين بالأطراف، منوها لتعرض بلوفة المياه في الخطوط الناقلة لاعتداءات متكررة (همجية) بغرب ام درمان، تؤثر علي انسياب المياه للمواطن، مشيرا الى نقص حاد في الآليات والمعدات والمركبات التي تعمل في الحفر والنقل وانتشال الطلمبات، مطالبا بتوفير الآليات الكافية لتقليل فترة الصيانة وحفظ المياه المتسربة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)