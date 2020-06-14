شاهد بالصورة والفيديو.. حسناء خليجية فائقة الجمال تغني لأبناء قبيلة الشكرية السودانية على طريقتها الخاصة وتشعل السوشيال ميديا

تداول مرتادوا مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو لفتاة قيل أنها خليجية وهي تقلد الفنانة السودانية إيمان الشريف في أغنيتها الشهيرة (وليد من الشكرية) والتي قدمتها المطربة السودانية وحققت رواجاً كبيراً. وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد استعانت الفتاة الخليجية التي وصفها نشطاء سودانيون بالحسناء فائقة الجمال بتطبيق “تيك توك” الشهير لتقليد الفنانة إيمان الشريف في أداء الأغنية. Advertisements ويشير محرر أخبار الخليج 365 إلى المقطع حقق أعلى نسبة مشاهدات في اليوم الأول لنشره على السوشيال ميديا, حيث بلغت نسبة مشاهداته أرقام كبيرة بعد ساعات قليلة من توزيعه على السوشيال ميديا. الخرطوم (أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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