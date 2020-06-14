اتحاد الكرة يبحث مع لجنة الطوارئ عودة النشاط الرياضي

أوضح البروفيسور محمد جلال محمد أحمد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم – رئيس اللجنة القانونية وشؤون الاعضاء – أنه قام اليوم السبت، بحمل خطاب من الأمانة العامة للاتحاد، وفق توجيه من الرئيس، إلى لجنة الطوارئ الصحية، للاستفسار عن الرؤية القادمة وإمكانية البدء في الترتيب لعودة النشاط الرياضي حسب قرائن الأوضاع بالبلاد.

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وتضمن الخطاب بحسب ( سونا ) امتثال الاتحاد لكل الموجهات الصادرة من السلطات الصحية منذ بداية الجائحة في اللعب بلا جمهور، وإيقاف النشاط لاحقا، مع توضيح الارتباطات الخارجية الخاصة بالمنتخبات والأندية، وأضاف انه قد بدأ بوزارة الصحة التي قامت اجرائيا بتحويل الخطاب إلى لجنة الطوارئ الصحية التي أبلغته بقيام ورشة وإمكانية مشاركته فيها .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )