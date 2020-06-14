تمديد فترة الصلح بين البجا و البني عامر ببورتسودان

التاريخ: 14-يونيو-2020
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شهدت ولاية البحر الاحمر بقاعة السلام ببورتسودان اليوم التوقيع علي الاتفاق الخاص بتمديد فترة الصلح القبلي (القلد) بين قبائل البجا والبني عامر حتي الثلاثين من يونيو الجاري، وذلك نسبة للظروف الصحية التي تمر بها الولاية بسبب انتشار جائحة كورونا.
واشاد الامين العام لحكومة الولاية الاستاذ الرشيد حسن خلال مراسم تمديد القلد بحسب ( سونا ) بجهود قيادات الادارة الاهلية ودورها في حفظ الامن والاستقرار، مبيناً ان التمديد يؤكد تجاوب فعاليات المجتمع مع التدابير والاجراءات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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