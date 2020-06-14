الصحة : ( 128 ) اصابة جديدة و ( 140 ) حالة تعافي و ( 14 ) وفاة بكورونا

اعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل (128) حالة اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد بالاضافة الي تسجيل (14) حالة وفاة وعدد (140) من المتعافين .

وسُجلت الحالات الجديدة وفقا للتقرير الوبائي الذى اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365) ليوم الخميس 11 يونيو بولاية الخرطوم 66 حالة، ولاية الجزيرة (24)، ولاية القضارف (3) حالات ، ولاية النيل الابيض (5) حالات، ولاية كسلا (3) حالات، ولاية نهر النيل (14) حالة، ولاية البحر الاحمر (6) حالات، الولاية الشمالية (4) حالات، ولاية غرب كردفان (1) حالة وولاية النيل الازرق (2) حالة.

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اما الوفيات فقد سجلت ولاية الخرطوم (9) حالات وفاة، ولاية الجزيرة (2) حالة، شرق دارفور (1) حالة، ولاية كسلا (1) حالة وولاية القضارف (1) حالة.

وسجلت حالات التعافي الجديدة بولاية الخرطوم (103) حالة، ولاية الجزيرة (12) حالة، ولاية النيل الابيض (9) حالات، الولاية الشمالية (1) حالة، ولاية كسلا (1) حالة، ولاية القضارف (5) حالات، ولاية البحر الاحمر (6) حالات، ولاية نهر النيل (3) حالات.

وبهذا يرتفع العدد التراكمي لحالات الاصابة منذ بداية الجائحة في السودان الي (7007 حالة، متضمنة (447) حالة وفاة، و(2556) حالة تعافي ..

ودعت وزارة الصحة الاتحادية الى الالتزام بقانون الطوارئ الصحية والبقاء فى المنازل .

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)