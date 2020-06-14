- 1/2
- 2/2
اقدمت سيدة اعمال جنوب سودانية بإهداء شرطي مرور بشرطة مرور ولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان جورج كيني، سياة يوم أمس الجمعة، بمدينة جوبا.
ووفقاً لموقع Africa in Arabic و بحسب صحيفة السوداني تقدمت “أشاي وير” سيدة الاعمال بتقديم السيارة للشرطي كيني كهدية لتفانيه واخلاصه وحبه لعمله الذي يتقنه ويخدم من خلاله وطنه كجندي شرطة مرور في شوارع مدينة جوبا.
وخاصة شارع تقاطع (سفنداي) الذي يؤدي إلى كل من مونيكي، قوديلي، الوزارات و سوق كاستم.
ولاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل، إعجاباً بتقدير البعض لمجهودات الآخرين من الجنود المجهولين.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة : سيدة أعمال تهدي شرطي مرور سيارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.