شاهد بالصورة : سيدة أعمال تهدي شرطي مرور سيارة

اقدمت سيدة اعمال جنوب سودانية بإهداء شرطي مرور بشرطة مرور ولاية الاستوائية الوسطى بجنوب السودان جورج كيني، سياة يوم أمس الجمعة، بمدينة جوبا.

ووفقاً لموقع Africa in Arabic و بحسب صحيفة السوداني تقدمت “أشاي وير” سيدة الاعمال بتقديم السيارة للشرطي كيني كهدية لتفانيه واخلاصه وحبه لعمله الذي يتقنه ويخدم من خلاله وطنه كجندي شرطة مرور في شوارع مدينة جوبا.

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وخاصة شارع تقاطع (سفنداي) الذي يؤدي إلى كل من مونيكي، قوديلي، الوزارات و سوق كاستم.

ولاقت المبادرة تفاعلاً كبيراً على منصات التواصل، إعجاباً بتقدير البعض لمجهودات الآخرين من الجنود المجهولين.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)