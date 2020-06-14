عمليات قيصرية لنساء مصابات بكورونا بمستشفي الولادة امدرمان .. واحتواء حريق

كشفت وزارة الصحة ولاية الخرطوم اجراء عمليات قيصرية لنساء حوامل مصابات بفيروس كورونا في مستشفى الولادة ( الدايات) بامدرمان وتم التعامل معهن بعناية فايقة في وقت وقف فيه مدير عام الوزارة د. حمدان مصطفى حمدان بزيارة تفقدية للمستشفى وذلك بعد اندلاع حريق فجر اليوم بالغرفة الملحقة لصيدلية الطوارئ والادوية المجانية بالمستشفى وهو مخزن المستندات التي يتم بها استلام وتسلم بين مخزن الطواريء والمخزن العام،مؤكداً انه لم يحدث اي ضرر للاطفال وتم احتواء الحريق والتعامل معه بحكمة من قبل ادارة المستشفي .

واشاد حمدان بالتطور الكبير الذي حدث بالمستشفى وسرعة التعامل مع النساء الحوامل بعناية تامة ومن جانبه قال د. عماد عبدالمنعم الخير المدير الطبي العام لمستشفى الولادة امدرمان بحسب صحيفة اخر لحظة اثناء مرور مدير طبي الحوادث خلال الاشراف الروتيني له في تمام الساعة الثالثة والنصف فجر اليوم لاحظ الي وجود صافرات انذار في جهاز الاوكسجين بالحضانة مماجعله يتوجه الي قسم الحضانات للتأكد حيث وجد حريق داخل مخزن يحتوي على المستندات الخاصة بادوية صيدلية الطواريء بالطابق السفلي للحضانة وتم كسر باب المخزن وظهر دخان كثيف مما أدى إلى هلع المواطنين،

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لافتاً الي وجود اكثر من باب بالمبنى وتم اخراج الاطفال من باب آخر الي عنبر بعد ان تمت تهيئته بالاوكسجين مؤكداً الي عدم وجود اي خسائر بالأرواح واشاد بالدور الذي قام به جميع العاملين بالمستشفى من تضافر جهود لاحتواء الحريق وتم ارجاع الاطفال الي الحضانات بعد ساعة ونصف من الحريق بعد ان تم الإطمئنان من سلامتها

وكشف عن التردد خلال شهر مايو بلغ 2.200 ، منها 900 عملية قيصيرية اضافة الي دخول الاطفال وترددهم بلغ 280 طفل ونوه الي وجود عدد 8 اسره بالعناية المكثفة وتعتبر اكبر قسم عناية مكثفة لامراض النساء والتوليد بالسودان مبيناً الي وجود ماكينة غسيل للكلي.

وناشد الطيب الشيخ العوض المدير الاداري بمستشفى الولادة امدرمان الوسائط الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي والاجهزة الاعلامية بتحري الدقة في تناول مثل هذه الاحداث لعدم حدوث الرعب للمواطنين واكد محدودية الحريق لروشتات ودفاتر قديمة يتم فيها تسجيل للادوية.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)