مسؤول بلجنة الطوارئ الصحية ينفي إصدار توصية برفع الحظر

التاريخ: 13-يونيو-2020
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نفى مسؤول باللجنة العليا للطوارئ الصحية ماتردد عن توصية دفعت بها اللجنة بشأن الموقف من حظر التجول وأكد المسؤول بحسب صحيفة السوداني أن اللجنة العليا ستبدأ ” الاثنين” في دراسة المقترحات والتوصيات وتقديمها لمجلس الأمن والدفاع الوطني في وقت مناسب لاتخاذ القرار.
وسرت أنباء غير رسمية اليوم، عن توصية دفعت بها اللجنة لرفع الحظر عن البلاد، فيما تحدثت أنباء أخرى عن خلافات بين لجنة الطوارئ الاقتصادية ووزير الصحة حول رفع الحظر، المقرر بنهاية 18 يونيو الجاري.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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