شاهد بالفديو : جثة مريض سوداني تقيل مدير مستشفى حكومي في القاهرة

تسبّب مقطع فيديو بثته سيدة مصرية على موقع فيسبوك في إقالة مدير مستشفى تعليمي بالقاهرة من منصبه، بعد اتهامات بالإهمال الطبي والتقاعس عن إسعاف مريض سوداني بكورونا توفي داخل المستشفى.

وأقالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، مدير مستشفى المطرية التعليمي، وشكّلت لجنة عليا لاستكمال التحقيق معه، بعد انتشار الفيديو على منصات التواصل.

ووجهت زايد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال من يثبت تقصيره في الواقعة، لا سيّما بعد احتجاج السفارة السودانية بالقاهرة على ما وصفته بالإهمال الطبي لأحد مواطنيها بالمستشفى.

واتهمت الوزارة، في بيان نشرته على صفحتها عبر موقع فيسبوك، مدير المستشفى بالتقصير في أداء مهام عمله والتقاعس عن مسؤوليته، مؤكدة أنه لا تهاون في حق أي شخص يؤخر حصول المرضى على حقوقهم.

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وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا بحسب ( b b c ) مقطع فيديو يظهر أحد المتوفين بفيروس كورونا المستجد بمستشفى العزل بالمطرية بالقاهرة.