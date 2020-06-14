المالية تكشف عن موقفها تجاه قضية (الدواء)

أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موقفها من ” الدواء” هو دعم الصناعة المحلية وتمكينها من استيراد كافة احتياجاتها، من جميع مدخلات الانتاج المستوردة

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وتوفير تمويل كاف، لتوسعة مظلة التأمين الصحي. وأكدت الوزارة في تعميم رسمي اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365) أن الهدف من ذلك توطين صناعة الدواء بالداخل وتوفيره للمواطن بأسعار معقولة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)