المالية تكشف عن موقفها تجاه قضية (الدواء)

التاريخ: 13-يونيو-2020
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أعلنت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي أن موقفها من ” الدواء” هو دعم الصناعة المحلية وتمكينها من استيراد كافة احتياجاتها، من جميع مدخلات الانتاج المستوردة
وتوفير تمويل كاف، لتوسعة مظلة التأمين الصحي. وأكدت الوزارة في تعميم رسمي اطلعت عليه ( أخبار الخليج 365) أن الهدف من ذلك توطين صناعة الدواء بالداخل وتوفيره للمواطن بأسعار معقولة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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