عاجل.. إصابات كورونا في السودان تتخطى 7 آلاف

الأحد 14 يونيو 2020

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية، السبت، تسجيل 128 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، و 14 وفيات ليرتفع عدد المصابين إلى 7007 إصابات، و 447 حالة وفاة منذ بدء انتشار الوباء في 13مارس / آذار الماضي.

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وقالت الصحة في بيان، إن عدد المتعافين من كورونا ارتفع إلى 2556 حالة بعد تماثل 140 شخصا للشفاء، مع انخفاض في نسبة الإصابات بالعاصمة السودانية الخرطوم على حساب الولايات الآخرى.

وأفادت بأن الخرطوم سجلت 66 حالة إصابة بفيروس كورونا، و سجلت 24 حالة في ولاية الجزيرة، و 5 في النيل الأبيض، وحالتان في النيل الأزرق، و 4 في الشمالية، و 14 في نهر النيل، و 3 في القضارف، و 3 في كسلا، و 6 في البحر الأحمر، و حالة في غرب كردفان.

ووسط جدل بشأن رفع الإجراءات الوقائية جزئيا، قالت اللجنة العليا للطوارئ الصحية السبت، إنها سترفع توصياتها لمجلس الأمن والدفاع الإثنين المقبل لاتخاذ القرار.