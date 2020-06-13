الشاعر الكبير التيجاني حاج موسى يقع ضحية لمحتال في (فيسبوك)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حذر الشاعر الكبير التيجاني حاج موسى من محتال يحتال باسمه على مواقع التواصل الإجتماعي وخاصة موقع فيسبوك، وقال التيجاني للصحيفة أن هناك شخصا زور حسابات على تلك المواق باسمه ويطلب صداقة عدد من الأشخاص ثم يقوم بمراسلتهم طالبا منهم إرسال مبالغ مالية بحجة أن البنوك مغلقة واني احتاجها لمساعدة صديق، وأضاف أن عددا من الأشخاص وقعوا ضحية لهذا المحتال وقاموا بارسال المبالغ إلي الرقم الذي يرسله لهم، وإنه أكتشف الحادثة بعد اتصالات من بعض أصدقائه الذين أخبروه بما يحدث باسمه في فيسبوك.وفي ختام حديثه قال الشاعر الكبير إن ما حدث هو جريمة مكتملة الأركان وسيقوم بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تحفظ له حقه وحقوق الضحايا.

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