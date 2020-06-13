دعوة لاعادة هيكلة القطاع المصرفي وإجراء تعديلات في قانون البنك المركزي

الخليج 365 : دعا الاستاذ محمد عصمت يحيى رئيس الحزب الاتحادى الموحد الى اهمية اعادة هيكلة القطاع المصرفى السودانى بجناحيه الاشرافى والتجارى مشيرا الى ضرورة إجراء تعديلات فى قانون البنك المركزى للإقرار باستقلاليته الفعلية.وتطرق خلال حديثه اليوم فى منبر سونا الى ضرورة تبنى منهجية العمل بالنظام المصرفى المزدوج عقب فشل النظام المصرفى الحالى طوال اربعة عقود فى ابتداع منهجية مصرفية متكاملة المعالم لتمكن النشاط المصرفى من اندماجه عالميا والمنافسة فى الانشطة الاستثمارية الحقيقية والاسهام فى التنمية الاقتصادية.وقال الاستاذ عصمت لابد ان تشمل إعادة الهيكلة مشروعات لإعادة التسكين الوظفيى داخل القطاع وفقا لقوانين ولوائح الخدمة العامة نتيجة للقفز والترقى لكوادر النظام البائد خلال الفترات الماضية.وقال ان الاعلان الخاص بالحكومة المركزية والحكومات الولائية اصبح رافدا ماليا للآلة الاعلامية بالعهد البائد.

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