إنتاج آلاف الأطنان من المعادن الصناعية خلال الربع الأول من العام 2020

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أظهر تقرير صادر عن قطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين أن إنتاج الربع الأول من المعادن الصناعية بلغ الآف الأطنان. وأوضح التقرير أن إنتاج معدن الجبص خلال الربع بلغ (38.407) ألف طن ،والذي يصل احتياطيه إلى (500) مليون طن تتواجد بولاية البحر الاحمر حيث يستخدم في تشطيب المباني والأغراض الطبية بالإضافة إلى المنتجات الجبصية المختلفة، فيما كشف التقرير أن إنتاج البلاد من الملح بلغ (37.202) ألف طن، ويصل إحتياطي البلاد منه إلى مليار طن تتواجد على ساحل البحر الأحمر ويتم استخدامه ملح للطعام.

وبلغ إنتاج الكروم (53.50) ألف طن حيث يبلغ احتياطي البلاد منه إلى (2) مليون طن بنسبة تركيز (48 _60٪) و يتواجد بعدد من الولايات ويستخدم في صناعة الصلب والسبائك والمحركات النفاثة، في الوقت ذاته بلغ إنتاج معدن ( الفلسبار) خلال الربع الأول من العام الحالي (75.51) الف طن حيث يستخدم في صناعة ( الحراريات، السيراميك، البورسلين والخزف)، فيما بلغ إنتاج معدن (الكاولين) (4329.5) الف طن والذي يستخدم في صناعة الأسمنت الأبيض والورق والبلاستيك حيث يبلغ احتياطي البلاد منه حوالي (55) مليون طن وتواجد بولايتي البحر الأحمر ونهر النيل، فيما بلغ إنتاج (الرخام) والذي يستخدم في صناعة الأسمنت بلغ (611.26) ألف طن و يتواجد بولايات نهر النيل والنيل الأبيض.

في غضون ذلك أوضح التقرير أن عدد الشركات العاملة في التعدين الصغير بلغت (196)، منها (52) منتجة و(83) بحث مطلق و(55) متوقفة عن العمل و(6) شركات مقبلة على الإنتاج، تتوزع تلك الشركات على (8) جنسيات ( أوكرانيا، الكويت، العراق، قطر، السعودية، الصين، الهند، واخرى مختلفة).