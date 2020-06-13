وزير المالية يكشف عن اتفاق على سداد عجز المرتبات بالولايات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. ابراهيم البدوي عن اتفاق لمعالجة عجز المرتبات بالولايات بجانب معالجات المعاشيين في إطار مشروع تتبناه وزارة العمل والتنمية وأشار البدوي إلى لقاءات سابقة مع الولايات تمت فيها مراجعة دقيقة للهياكل الراتبية للعاملين بكل ولاية والتوصل إلى التكلفة الفعلية لكل من المرتبات والأجور والاتفاق على سداد العجز الحقيقي لكل ولاية، مبيناً في ذات الصدد أن هنالك معالجات للمعاشيين في إطار مشروع تتبناه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وستقدم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الدعم المطلوب لذلك. وأوضح د. البدوي مناقشة موقف إمداد القمح والدقيق بالولايات ومعرفة الفجوة المطلوب تغطيتها وبحث موقف تنفيذ مشروعات التنمية بالولايات بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والكهرباء والطرق الزراعية وخاصة المشروعات التي بدأ العمل فيها ويمكن إكمالها خلال ما تبقى من العام ٢٠٢٠م. كذلك أشار د. ابراهيم البدوي إلى الاتفاق على ان تستمر وزارة المالية في تقديم الإعانة لهيئات مياه الشرب بالولايات المختلفة إلى أن تتمكن من إعادة هيكلتها.