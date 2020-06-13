القضارف تتسلم(٥٠)% من الوقود الزراعي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أكد عضو لجنة توزيع الجازولين الزراعي بولاية القضارف أحمد عبدالرحيم توزيع (٥٠)% من الحصة المخصصة من الجازولين لولاية القضارف للمرحلة الأولى و قال ل(السوداني) إن الكمية التي تم صرفها من الجازولين حتي نهاية الأسبوع المنصرم بلغت (٣٢،٧٥٣) ، (32) الف و(753) برميل ، مشيرا إلي أن المساحة التي تم استلام حصتها تبلغ (٢،٧) مليون فدان (2) مليون و(729) الف و(417) فدان لعدد(٢،٢٧٣) مزارع (2) الف و (273) مزارع ، مؤكدا البدء في التشوين للمحطات على الطريق القومي (الفاو ، القدمبلية ، القضارف ، الشوك) منوها لبدء الصرف خلال الاسبوع الحالي لمنطقتي ابوسعنة وشمال كسمور، داعيا المزارعين بتلك المناطق للاستعداد لصرف حصصهم بعد استلام التصديق .
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