خبير: تحصيل العوائد الجليلة للذهب عينا يحد من تسربه

الخليج 365 : قال الخبير الاقتصادي د. عبد العظيم المهل ان قرار وزارة الطاقة والتعدين بتحصيل العوائد الجليلة عينا يسهم فى منع تسرب الذهب وتوفير مبالغ من النقد الأجنبي تسهم فى استيراد السلع الضرورية

إلى جانب الحد من ارتفاع سعر الصرف.

وشدد المهل فى حديثه لـ السوداني على أهمية وضع التدابير اللازمة لمنع الفساد وعمليات غسل الأموال بتحويل الذهب للخارج بدلا عن ا لأموال ، خاصة من قبل تجار العملة وبعض الشركات التى تعانى من مشكلة عدم السماح بتحويل الأرباح للخارج وطالب بوجود نظام محكم فى تحصيل العوائد لمنع الوسطاء وعمليات الاحتيال إضافة لتوحيد السعر المحلي للذهب مع سعره عالميا. المادة السابقة إيران توجه طلبا عاجلا إلى دول المنطقة بعد حادث السفينة الأخير المقالة القادمة القضارف تتسلم(٥٠)% من الوقود الزراعي

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