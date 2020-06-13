إيران توجه طلبا عاجلا إلى دول المنطقة بعد حادث السفينة الأخير

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن المدير العام لشؤون السلامة البحرية بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية نادر بسندة، عن أن “عمليات البحث جارية للعثور على ملاحين اثنين فقدا إثر غرق سفينة “بهبهان” التجارية الإيرانية قبل أيام في المياه الإقليمية العراقية.وقال بسندة، “للأسف لم يتم لغاية الآن العثور على أي أثر لملاحين اثنين من طاقم السفية التجارية “بهبهان”، رغم استمرار عمليات البحث من قبل سفن الإنقاذ التابعة لمنظمة الموانئ والملاحة البحرية وكذلك فرق البحث المحلية في المنطقة وإطلاع السفن العابرة من المنطقة باستمرار”، وذلك حسب وكالة “فارس” الإيرانية.وأضاف: إيران “تتشاور أيضا مع دول المنطقة للاستفادة من الطاقات المشتركة لإجراء عمليات البحث بواسطة فرق مشتركة من الجمهورية الاسلامية الإيرانية ودول المنطقة”.وأوضح المسؤول الإيراني أن “التركيز يجري على نقاط يحتمل فيها العثور على الملاحين أكثر من المناطق الأخرى وذلك بعد إجراء عملية محاكاة كومبيوترية حول تأثير تيار الماء والهواء والأمواج على الأجسام العائمة في البحر”.