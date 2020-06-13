“علماء المسلمين” يفضح ابن زايد ويكشف ما يحدث بسجون الإمارات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: شن الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، علي محي الدين، هجوما عنيفا على الإمارات وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد داعيا الدولة إلى الإفراج عن معتقلي الرأي ومطالبا حكامها بـ”إيقاف الظلم” تجاههموقال “القره داغي” في منشور له بفيسبوك رصدته (وطن) على صفحته الرسمية مخاطبا حكام الإمارات:”أفرِجوا عن #معتقلي_الإمارات وكفاكم ظلماً وعدواناً!”وتابع في إشارة إلى التطبيع الإماراتي المعلن مؤخرا مع الاحتلال:”تتعانقون مع بني صهيون وتذلون رقاب الصادقين!”

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