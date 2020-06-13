“أولمرت” يفضح قادة وشخصيات خليجية رفيعة المستوى وهذا ما قاله عن الملك سلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود أولمرت، جانبا من العلاقات الخفية لدولة الاحتلال مع عدد من دول الخليج وكواليس التطبيع السري كما خص ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بالذكر، ليؤكد التقارير المتداولة عن تطبيع علني قريب مع إسرائيل.وفي حوار مطول للموقع الإلكتروني السعودي “إيلاف” الذي يديره عراب التطبيع في السعودية عثمان العمير، إنه يجب أن تكون العلاقة مع ولي العهد السعودي والقيادة السعودية سرية وصامتة.وأضاف “أولمرت” مشيدا بابن سلمان والنظام السعودي: “علينا أن نصغي جيدا لما يقوله السعوديون والخليجيون والدول العربية الأخرى المعتدلة من دون أن نعلن ذلك”.وتابع مخاطبا السعوديين :”أريد أن يعلم السعوديون أمرا مهما، وأقول ذلك كما أؤمن من كل قلبي إنه سيأتي يوم يزور فيه ملك السعودية إسرائيل، ويزور رئيس الدولة ورئيس الحكومة الإسرائيلي السعودية”.وحول علاقته بدول الخليج خلال فترة رئاسته للحكومة الإسرائيلية (2006 -2009)، أوضح أولمرت أنها “كانت جيدة، وما كان جيدا أكثر أن شيئا لم يعلن عن ذلك، وعلينا الحفاظ على ذلك وعدم التباهي بها، وأنا أحافظ على بعض هذه العلاقات حتى اليوم”.وفي حوار مطول للموقع الإلكتروني السعودي “إيلاف”، مساء أول أمس الخميس، إنه يجب أن تكون العلاقة مع ولي العهد السعودي والقيادة السعودية سرية وصامتة.وظاهرة التطبيع مع إسرائيل، باتت ظاهرة عادية بالنسبة للكثير من الانظمة العربية التي لا تقيم علاقات مع إسرائيل، حتى وصلت إلى الدفع ببعض الوجوه إلى الساحة من أجل إثارة الجدل حول تطبيع العلاقات مع إسرائيل لمعرفة مدى تقبل الشارع لهذا الامر، وهذا ما جرى مع أنور عشقي ومن خلفه المطبعين عبدالحميد الغبين ومحمد سعود.