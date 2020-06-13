الفاشر : تمديد ساعات العمل بالأسواق وخفض العاملين الي 50%

أصدر والي ولاية شمال دارفورالمكلف اللواء الركن مالك الطيب خوجلي اليوم قراراً قضى بتمديد فترة العمل للمحلات التجارية المستثناة من الإغلاق إلى الساعة الرابعة عصراً بدلا عن الثانية ظهراً. ووجه القرار التجار والمواطنين كافة بضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية المطلوبة حسب موجهات وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية،

كما تضمن القرار بحسب ( سونا ) استمرار منع التجمعات بمختلف أنواعها، والمناسبات بجميع محليات الولاية . ووجه قرار الوالي القوى المشتركة بوضع القرار موضع التنفيذ. كما أصدر والي الولاية قراراً آخر قضى بتخفيض حجم القوى العاملة بالمؤسسات الحكومية والهيئات بنسبة لا تزيد عن ٥٠٪ واستثنى القرار العاملين بالأجهزة النظامية، وفرق الطوارئ، والعاملين بالبنوك والإيرادات والتحصيل بالمؤسسات المختلفة، بجانب العاملين بالمرافق الصحية، الكهرباء، المياه، النقل، توزيع مياه الشرب، والعاملين بالسلع الاستراتيجية “الدقيق، السكر والوقود”.

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ووجه القرار الامانة العامة لحكومة الولاية ومديري الوزارات، والمديرين التنفيذيين، ومديري الوحدات بتحديد الأولويات، والعاملين الذين يمكن أن يمنحوا إجازة حسبما يراه مناسباً. ووجه القرار الجهات المختصة بوضعه موضع التنفيذ . يشار الى ان والي شمال دارفور كان قد أصدر في التاسع والعشرين من الشهر قرارا قضي بتمديد إلاجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاعين العام والخاص بالولاية لمدة أسبوعين اعتبارا من ٣١ مايو الماضي بغرض تعزيز اجراءات السلامة وحماية العاملين من الإصابة بفيروس كورونا.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365 )