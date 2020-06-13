ارتفاع الضأن وثبات العجالي بملاحم الخرطوم وأم درمان

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تشهد بعض الملاحم بسوقي الخرطوم وامدرمان ارتفاعا في الاسعار ٫ وعزا التجار اﻷمر ﻻمتناع اصحاب الماشية عن البيع والندرة بالاسواق .

افاد تاجر ملحمة ببحري حسين عثمان بحسب صحيفة السوداني ( السوداني ) اليوم ( السبت) بحدوث ارتفاع في اسعار الضأن واستقرار العجالي لاستمرار حركة الصادر وضعف حجم العرض بالاسواق ٫ مبينا أن سعر كيلو الضأن قفز ل (650) جنيه بدلا عن(600) جنيه فيما استقر العجالي في (500) جنيه للكيلو أما اللحم المفروم والصافية (600) جنيه للكيلو لكل .

ولفت صاحب ملحمة بأم درمان لتذبذب اسعار اللحوم منذ عطلة العيد ٫ مشيرا لامتناع اصحاب الماشية عن البيع في الخريف لوفرة الماء والكلأ والذي يقلل مصروفات الأعلاف فضلا عن اثر استئناف الصادر على زيادة الاسعار٫ متوقعا حدوث زيادة جديدة في الاسعار المذكورة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)