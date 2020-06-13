مايكروسوفت تحمي الأطفال من إدمان ألعاب الفيديو بتطبيق جديد

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تطبيق جديد يساعد الآباء على التحكم بالمدة التي يقضيها أولادهم في استخدام منصات ألعاب الفيديو الإلكترونية.
وأشارت مايكروسوفت إلى أن تطبيق Xbox Family Settings الذي أطلق حاليا بصورة تجريبة على نظامي أندرويد وiOS يساعد الآباء على إنشاء حسابات إلكترونية لأطفالهم ليتمكنوا من اللعب على منصات Xbox، ومن خلال هذا التطبيق يمكن للأهل تحديد القيود الزمنية للفترة التي يمكن للطفل أن يقضيها في اللعب، وضبط بعض الإعدادات في الألعاب.
ومن خلال هذا التطبيق أيضا يمكن للآباء التحكم بنوعية الألعاب والمحتويات التي تعرض على طفلهم تبعا لعمره، كما يمكنهم الحصول على تقارير تتضمن أنشطة اللعب الأسبوعية واليومية للاطفال والفترة الزمنية التي أمضوها في كل لعبة
والأهم من كل ذلك هو أن الآباء يمكنهم تحديد الأشخاص الذين يمكن للطفل التواصل معهم أثناء اللعب عبر شبكة الإنترنت ووضع قوائم لهؤلاء الأشخاص تضم الأصدقاء أو أشخاصا معنين فقط.
كما يسمح هذا التطبيق للآباء باستلام إشعارات من أطفالهم أثناء اللعب، يطلبون منهم فيها تمديد فترة تشغيل الألعاب، أما فيما يتعلق بلعبة Minecraft الشهيرة فيمكن الاعتماد على التطبيق لمنع الأطفال من لعبها عبر الشبكة العنكبوتية مع الأصدقاء.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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