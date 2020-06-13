المالية توضح حقيقة مبالغ المنح والإعلانات الموجهة لمكافحة كورونا

التاريخ: 13-يونيو-2020 فى : أخبار 0 مشاهدة نفت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، ماتردد عن صرفها مبالغ المنح أو الإعانات المقدمة لمواجهة جائحة كورونا، لأي أغراض أخرى Advertisements مؤكدة بحسب صحيفة السوداني تسليم كافة المبالغ الخاصة بكورونا لوزارة الصحة الاتحادية والجهات المختصة الآخرة. وقالت الوزارة في تعميم صحفي، اليوم، أنها قدمت دعماً مباشراً لوزارة الصحة بقيمة 6 مليار جنيه، إضافة لنحو 3 مليار لتمويل مشروع وزارة الرعاية للأسر المتعففة. الخرطوم ( أخبار الخليج 365) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

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