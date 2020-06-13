کشف اللواء الرکن الصادق الطیب عبد الله والی ولایۃ شمال کردفان المکلف عن اطلاق حملۃ کبری تتبناها امانة حکومة ولایة شمال کردفان للمساهمة فی دعم علاج الفنان عبد الرحمن عبدالله. وقال بحسب ( سونا ) الی ان الحملة تشمل مساهمات من أبناء ولایة شمال کردفان بالداخل والخارج ومحبی الفنان عبد الرحمن عبدالله. وحیا الوالي المكلف جهود کل من ساهم فی دعم علاج الفنان عبد الرحمن عبدالله خاصة التبرع السخی لرجل البر والاحسان الدکتور اشرف سید أحمد الکاردینال رئيس نادی الهلال . Advertisements واکد رعایة واهتمام حکومة الولایة بعلاج المبدع الفنان عبد الرحمن عبدالله حتی یعود معافی لیسعد جماهیر الشعب السودانی. ودعا وإلي ولاية شمال كردفان المكلف اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله کل محبی الفنان وابناء کردفان للوقوف والمساهمة فی هذه الحملة.

هذا وسیقوم والی شمال کردفان بزیارة لمنزل الفنان عبد الرحمن عبدالله بالخرطوم للاطمئنان علی صحته وتفقد اسرته. الخرطوم ( أخبار الخليج 365 ) اضغط هنا للانضمام لقروبات أخبار الخليج 365 على واتساب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر والى شمال کردفان يطلق مبادرۃ لعلاج بلوم الغرب ويزور اسرته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.