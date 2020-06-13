توقعات الطقس فى الولايات خلال الساعات المقبلة

التاريخ: 13-يونيو-2020
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توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية هطول أمطار متوسطة قد تتحول لغزيرة مصحوبة برياح عالية السرعة مثيرة للغبار والأتربة في أجزاء متفرقة من ولايات القضارف ، الجزيرة ، كسلا ، ، سنار ، النيل الأزرق ، النيل الأبيض وجنوب كردفان وذلك خلال اليوم وحتي صباح غد الأحد .
ووجهت الهيئة بحسب ( سونا ) مستخدمي طرق المرور السريع وقاطني المناطق المكشوفة بإتخاذ التدابير اللازمة ، كما نوهت القاطنين بالقرب من مجاري المياه والخيران توخي الحيطة والحذر ، وكافة مواطني تلك المناطق بمراعاة وتنظيم الأنشطة الخارجية بحسب الإنذار .
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
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