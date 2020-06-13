عاجل.. قيادي بالجبهة الثورية يكشف مفاجأة عن مفاوضات جوبا

السبت 13 يونيو 2020 كتب متابعات - اخبار الخليج 365 أكد القيادي بالجبهة الثورية السودانية كبير مفاوضي مسار دارفور أحمد تقد لسان، حسم كثير من القضايا العالقة وأن السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية بات وشيكاً.

Advertisements وقال إن المفاوضات في منبر جوبا تسير بصورة جيدة وستقود الي سلام قريبآ. وأضاف تقد إن أطراف التفاوض فرغت من معظم القضايا، والآن يتركز النقاش في ملف الترتيبات الأمنية وإجراءات نزع السلاح والتسريح واعادة الدمج وهي المرحلة قبل الأخيرة، توطئة لمناقشة إصلاح وتطوير المؤسسة العسكرية، وقال يمكن التوصل فيها إلي توافق قبل الزمن المضروب لنهاية هذه الجولة، واعتبر ما تم من إجراءات وترتيبات حتى الآن سليمة ومعقولة وستقود للوصول إلي اتفاق سلام في وقت قريب.

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