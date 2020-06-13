داعية كويتي يُفجر موجةً غضب واسعة بعد دفاعه عن المثليين وتجربته الشخصية معهم!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فجر الداعية الكويتي محمد العوضي، موجة غضب واسعة، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته المثيرة حول “مثليي الجنس”، أو ما يعرف بـ”الشواذ” كما يطلق عليهم.وتحت عنوان “لا تظلموا المثليين”، نشر العوضي فيديو رصدته “وطن” قال خلاله إن قضية المثليين قضية إنسانية، وتابع: “كونها قضية إنسانية إذن قضية مركبة معقدة روافدها في التشكل وأسباب متعددة أسباب مباشرة.. من يطلق عليهم المثليين هل هم شكل واحد؟ أو مستوى واحد؟ لا، هناك مستويات، الرأي الشعبي والرأي العلمي والرأي الفكري”.وتطرق العوضي إلى تجربته الشخصية في التعامل مع المثليين واحتكاكه بهم، قائلاً: “أنا مدرس احتك بشرائح طلابية عريضة وأنا محاضر متجول من السجون إلى عواصم أوروبا، ولدي حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي يتابعني الملايين، وهنا طبيعي تحتك بهذه الشريحة، وكل واحد في المجتمع يعتبر من أبناء المجتمع ويجب أن نتعامل معه تعاملا فيه نصح وحوار وتراحم وتفهم”.وتابع العوضي: “تخرجت من كلية الدراسات التجارية في عام 2004 أو 2005 أو 2006، وأول ما انتقلت للتدريس لمادة الثقافة الإسلامية، آخر الفصل الدراسي، وأنا ذاهب وإذا أسمع طالب من ورائي يناديني، نظرت وإذا هو أحد طلبتي النجباء وكان يجلس في الأمام، قال دكتور أريد أن أكلمك بموضوع لكن أنا منحرج قليلاً، فقلت له لماذا تنحرج؟ أنا استاذك واعتبرني أخ أو أب”.

واستطرد العوضي سرد الموقف الذي جمعه بالطالب: “قال لي الطالب، دكتور أنت لو رأيتني قبل عام ونصف لن تعرفني، وأخرجوا صورتي لأخي الأكبر وسألونه إن عرفني، فلم يعرفني”.وأضاف العوضي على لسان الطالب: “نظارات سوداء شعر طويل كنت آخذ حبوب من أجل الشعر والهرمونات واللحية، قال لي أنا يا دكتور كنت أمشي مع هذه المجموعة التي تحاول أن تغير نفسها تتأنث على صعيد الشكل وعلى صعيد البنية الجسدية من خلال تعاطي بعض الأدوية، قلت له وبعدين؟ قال بعدين انتبهت ابتعدت وتعافيت والآن أنا مثل ماترى دكتور، ليس علي شيء”.