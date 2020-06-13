مستشار أردوغان: من الوارد جدا التفاهم مع روسيا في ليبيا لكن بهذا الشرط

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قال ياسين أقطاي، المستشار الأول لرئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، إنه من الوارد جدا أن يحصل تفاهم مع روسيا في ليبيا على غرار سوريا لكن بشرط موافقة طرابلس.وأضاف أقطاي، في مقابلة صحفية إلى أن تفاصيل التفاهم مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيجري الإعلان عنها في الوقت المناسب، لكن تفوق حكومة الوفاق جعل ترامب يقترب من الرؤية التركية لحل الصراع هناك.وأضاف “أبوظبي تقف في وجه أي تعاون مصري معنا في شرق المتوسط حتى ولو كان ذلك على حساب مصلحة المصريين”.وتابع أنه “بناء على اتفاقية ترسيم الحدود في البحر المتوسط التي وقعتها تركيا وليبيا ستستفيد الدولتان من استخراج الغاز والنفط، كما أن الاتفاقية مفيدة لمصالح مصر”.وأكد أن تركيا لم تأت لتحارب مصر أو أي دولة إقليمية بل جاءت لتدافع عن مصالحها، مشيرا إلى أن اتفاقية مصر واليونان تضر بمصالح مصر وتركيا معا.
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